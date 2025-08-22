Financiamento internacional de projetos turísticos é foco do último dia de reunião técnica do G20 Os dois dias intensos de reuniões do Grupo de Trabalho do Turismo no G20, lideradas pelo Ministério do Turismo, em Brasília, chegaram...

Os dois dias intensos de reuniões do Grupo de Trabalho do Turismo no G20, lideradas pelo Ministério do Turismo, em Brasília, chegaram ao fim. O último encontro contou com a participação de representantes da ONU Turismo, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS), Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), Banco Internacional de Desenvolvimento (BID), além dos delegados de mais de 30 países participantes, que discutiram o financiamento do turismo como motor do desenvolvimento socioeconômico.

