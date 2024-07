Fiocruz encontra tubarões contaminados com cocaína no Rio de Janeiro Em fato inédito no mundo, o Instituto Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), detectou a contaminação de tubarões... Momento MT|Do R7 23/07/2024 - 19h34 (Atualizado em 23/07/2024 - 19h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-