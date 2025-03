Fiscais de contrato da Prefeitura de Cuiabá participam de curso no TCE

Momento MT |Do R7

Servidores da Prefeitura de Cuiabá, que atuam como fiscais de contrato, iniciaram nesta segunda-feira (10) a participação no curso “Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos” oferecido pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado). O curso que dura até sexta-feira (14) funciona em formato híbrido, ou seja, presencial e também em formato on-line a partir de transmissões pelo canal YouTube. Em cinco aulas, o secretário-geral da Presidência do TCE-MT, Nilson Bezerra, tratará sobre temas como planejamento da contratação, conceito e tipos de contrato, e limites da designação de fiscais de contrato.

