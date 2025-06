Fiscais participam de cursos de vigilância de cosméticos

Momento MT |Do R7

Fiscais da Vigilância Sanitária, vinculados a Prefeitura de Cuiabá, iniciaram nesta quarta-feira (25) o curso de inspeção de boas práticas de cosmetovilância. A qualificação, realizada em parceria com a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), será realizada até quinta-feira (26) no auditório da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), localizado no Centro Político Administrativo.

