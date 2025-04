Fiscalização apreende moto com R$ 55,9 mil em débitos de multas de trânsito na avenida Fernando Corrêa da Costa Operação Lei Seca realizada na noite desta terça-feira (15.4), na avenida Fernando Corrêa da Costa, no bairro São José, em Cuiabá,... Momento MT|Do R7 16/04/2025 - 12h26 (Atualizado em 16/04/2025 - 12h26 ) twitter

Operação Lei Seca realizada na noite desta terça-feira (15.4), na avenida Fernando Corrêa da Costa, no bairro São José, em Cuiabá, resultou na apreensão de uma motocicleta com R$ 55,9 mil em débitos de multas de trânsito. O condutor ainda não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e circulava com o veículo em nome de outra pessoa.

