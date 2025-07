Fiscalização da PRF resulta na apreensão de pistola e munições em Sinop Na noite do dia 30 de julho de 2025, por volta das 21h05, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava fiscalização de... Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 14h57 (Atualizado em 31/07/2025 - 14h57 ) twitter

Na noite do dia 30 de julho de 2025, por volta das 21h05, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava fiscalização de trânsito no km 835 da BR-163, no município de Sinop (MT), quando deu ordem de parada a um veículo de passeio. Durante os procedimentos de abordagem, foi solicitado ao condutor que desembarcasse para verificação do compartimento de bagagens. No momento, os policiais notaram um volume incomum na cintura do indivíduo. Questionado, o abordado confirmou portar uma arma de fogo. Após busca pessoal, foi localizada e apreendida uma pistola, com dois carregadores e 28 munições, portada em desacordo com a legislação vigente. O condutor, a arma e as munições foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Sinop (MT).

