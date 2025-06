Fiscalização de Posturas embarga obra irregular no bairro Construmat No local foi constatada a abertura de uma escavação com a finalidade de direcionar tubulação clandestina de esgoto da fossa séptica... Momento MT|Do R7 13/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 13/06/2025 - 17h57 ) twitter

No local foi constatada a abertura de uma escavação com a finalidade de direcionar tubulação clandestina de esgoto da fossa séptica de uma residência diretamente ao bueiro da rede de drenagem pluvial. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, realizou ontem (12) uma ação de fiscalização no bairro Construmat, após denúncia de suposta infração ambiental e urbanística.

