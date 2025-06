Fiscalização do TCE-MT aponta falta de medicamentos em unidade de saúde de Cuiabá Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT Nesta quarta-feira (11), o conselheiro Guilherme Antonio Maluf participou da fiscalização na Unidade... Momento MT|Do R7 12/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 12/06/2025 - 11h57 ) twitter

Ilustração Momento MT

Nesta quarta-feira (11), o conselheiro Guilherme Antonio Maluf participou da fiscalização na Unidade de Saúde da Família do bairro CPA III. Clique aqui para ampliar. A fiscalização do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) na atenção básica já aponta, de forma preliminar, que a falta de medicamentos está entre os gargalos da saúde no estado. Exemplo disso é a Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro CPA III, em Cuiabá, vistoriada nesta quarta-feira (11) pelo presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, conselheiro Guilherme Antonio Maluf.

