Fiscalização flagra ação e coíbe mais um descarte irregular em Várzea Grande Diversos bairros têm recebido serviços intensivos de limpeza, mas continuam sofrendo com descartes inadequados e formação de bolsões... Momento MT|Do R7 08/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 19h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Diversos bairros têm recebido serviços intensivos de limpeza, mas continuam sofrendo com descartes inadequados e formação de bolsões de lixo, o que reforça o desafio diário da gestão municipal em manter as áreas públicas limpas Durante patrulhamento na região do Parque do Lago, em Várzea Grande, nesta terça-feira (08), agentes de fiscalização de trânsito da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana flagraram o transporte irregular de restos de materiais de construção.

Para mais detalhes sobre essa importante ação de fiscalização, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Comissão aprova previsão para vigilância socioassistencial ajudar na identificação de famílias carentes

Operação integrada apreende drogas e grande quantidade de dinheiro Boliviano em Cuiabá

Polícia Civil prende marido após esposa conseguir fugir em mercado e pedir socorro em delegacia