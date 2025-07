Fiscalização prende 10 motoristas por embriaguez em Cuiabá

Momento MT |Do R7

Dez prisões em flagrante por embriaguez ao volante, quatro delas agravadas por outros crimes. Este foi o resultado das duas edições da Operação Lei Seca realizadas na madrugada deste domingo (20.7), em duas avenidas de Cuiabá. As ações ocorreram simultaneamente na Tenente-Coronel Duarte (Prainha), no bairro Dom Aquino, e Beira Rio, no bairro Grande Terceiro.

