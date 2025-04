Fit Pantanal 2025 terá mais de 45 eventos técnicos, exposições, gastronomia e cultura

A Feira Internacional do Turismo do Pantanal (FIT Pantanal) anunciou oficialmente sua programação na noite de segunda-feira (28.4), durante evento realizado no Sesc Arsenal, em Cuiabá. Com o tema “Mato Grosso, gigante de oportunidades”, a edição 2025 da feira acontecerá de 5 a 8 de junho, no Centro de Eventos do Pantanal, e promete movimentar o setor turístico com uma programação ampla, diversa e estratégica, voltada à promoção de negócios, cultura e desenvolvimento sustentável.

