FIT Pantanal 2026 é lançada no 9º Salão Nacional do Turismo em Brasília
Mato Grosso lançou oficialmente a FIT Pantanal 2026 – Feira Internacional do Turismo durante o 9º Salão Nacional do Turismo, realizado...
Mato Grosso lançou oficialmente a FIT Pantanal 2026 – Feira Internacional do Turismo durante o 9º Salão Nacional do Turismo, realizado em São Paulo. O anúncio foi feito no estande do Estado, no fim da tarde de sexta-feira (22.8). O evento será realizado numa parceria entre a Fecomércio-MT e o Governo do Estado. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o turismo em Mato Grosso! Leia Mais em Momento MT:
Mato Grosso lançou oficialmente a FIT Pantanal 2026 – Feira Internacional do Turismo durante o 9º Salão Nacional do Turismo, realizado em São Paulo. O anúncio foi feito no estande do Estado, no fim da tarde de sexta-feira (22.8). O evento será realizado numa parceria entre a Fecomércio-MT e o Governo do Estado.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o turismo em Mato Grosso!
Leia Mais em Momento MT: