FIT Pantanal 2026 é lançada no 9º Salão Nacional do Turismo em Brasília

Mato Grosso lançou oficialmente a FIT Pantanal 2026 – Feira Internacional do Turismo durante o 9º Salão Nacional do Turismo, realizado...

Mato Grosso lançou oficialmente a FIT Pantanal 2026 – Feira Internacional do Turismo durante o 9º Salão Nacional do Turismo, realizado em São Paulo. O anúncio foi feito no estande do Estado, no fim da tarde de sexta-feira (22.8). O evento será realizado numa parceria entre a Fecomércio-MT e o Governo do Estado.

