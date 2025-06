FIT Pantanal começa nesta quinta-feira (5) e deve reunir mais de 65 mil visitantes em 4 dias A Feira Internacional do Turismo do Pantanal 2025, a FIT Pantanal, será aberta em cerimônia oficial nesta quinta-feira (5.6), a partir...

A Feira Internacional do Turismo do Pantanal 2025, a FIT Pantanal, será aberta em cerimônia oficial nesta quinta-feira (5.6), a partir das 17 horas, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. Com entrada gratuita, a feira será realizada de 5 a 8 de junho com programação cultural, técnica, feira da agricultura familiar, artesanato e feira gastronômica.

Para mais detalhes sobre este grande evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: