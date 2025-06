FIT Pantanal e mais três grandes eventos movimentam o Centro de Eventos do Pantanal em junho O Centro de Eventos do Pantanal (CEP), em Cuiabá, será palco de uma intensa programação neste mês de junho, com a realização de quatro...

O Centro de Eventos do Pantanal (CEP), em Cuiabá, será palco de uma intensa programação neste mês de junho, com a realização de quatro importantes eventos que reforçam a vocação do espaço como referência para grandes encontros no estado de Mato Grosso. A agenda inclui desde a tradicional FIT Pantanal até congressos internacionais e conferências estaduais, além das tradicionais festas juninas escolares.

