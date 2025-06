FIT Pantanal encerra com sucesso de público e otimismo para o futuro A edição 2025 da FIT Pantanal chegou ao fim neste domingo (08.6), consagrada como a maior feira de turismo do Centro-Oeste e do Norte...

A edição 2025 da FIT Pantanal chegou ao fim neste domingo (08.6), consagrada como a maior feira de turismo do Centro-Oeste e do Norte do Brasil. Com público estimado em mais de 70 mil pessoas e a presença de 18 delegações de outros estados, o evento lotou o Centro de Eventos do Pantanal e se consolidou como vitrine nacional de experiências turísticas, cultura e produtos da agricultura familiar de Mato Grosso.

Leia Mais em Momento MT: