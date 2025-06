FIT Pantanal reforça papel estratégico do turismo na economia de Mato Grosso Com o tema “Mato Grosso, gigante de oportunidades”, a Feira Internacional de Turismo do Pantanal 2025 (FIT Pantanal) foi aberta oficialmente...

Com o tema “Mato Grosso, gigante de oportunidades”, a Feira Internacional de Turismo do Pantanal 2025 (FIT Pantanal) foi aberta oficialmente nesta quinta-feira (06.6), no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, e segue até domingo (08), com entrada gratuita e programação voltada à promoção do turismo como vetor de desenvolvimento econômico, social e ambiental.

