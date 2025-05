Flamengo avança com goleada sobre o Botafogo-PB na Copa do Brasil O Flamengo garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Botafogo-PB por 4 a 2, nesta quarta-feira...

O Flamengo garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Botafogo-PB por 4 a 2, nesta quarta-feira, no Maracanã. A equipe rubro-negra dominou a partida desde o início, assegurando sua vitória ainda no primeiro tempo com gols de Danilo, Pedro e Varela.

