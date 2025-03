Flamengo conquista o Carioca em final tensa contra o Fluminense O Flamengo se consagrou campeão do Campeonato Carioca neste domingo, após empatar em 0 a 0 com o Fluminense, no Maracanã. A vitória...

O Flamengo se consagrou campeão do Campeonato Carioca neste domingo, após empatar em 0 a 0 com o Fluminense, no Maracanã. A vitória foi garantida pelo placar agregado de 2 a 1, construído no primeiro jogo da final. A partida, marcada por lances tensos e dois gols anulados do Flamengo, manteve a torcida rubro-negra apreensiva até o apito final.

