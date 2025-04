Flamengo domina e goleia Corinthians no Maracanã

Momento MT |Do R7

Em uma tarde de domingo no Maracanã, o Flamengo não deu chances ao Corinthians e aplicou uma sonora goleada de 4 a 0, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Everton Cebolinha, Arrascaeta e Pedro (com dois gols) foram os artilheiros da partida que selou o triunfo rubro-negro.

