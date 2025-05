Flamengo e Botafogo empatam no Maracanã pelo Brasileirão Em um clássico carioca disputado sob alta expectativa neste domingo, Flamengo e Botafogo ficaram no empate por 0 a 0 no Maracanã, em...

Em um clássico carioca disputado sob alta expectativa neste domingo, Flamengo e Botafogo ficaram no empate por 0 a 0 no Maracanã, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve as posições das equipes na tabela, mas frustrou as pretensões de ambas em subir na classificação.

Para mais detalhes sobre este emocionante confronto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: