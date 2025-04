Flamengo empata com a LDU e complica situação na Libertadores Em uma noite de muita dificuldade na altitude de Quito, o Flamengo empatou em 0 a 0 com a LDU, nesta terça-feira (22.04), em partida...

Em uma noite de muita dificuldade na altitude de Quito, o Flamengo empatou em 0 a 0 com a LDU, nesta terça-feira (22.04), em partida válida pela terceira rodada do Grupo C da Copa Libertadores. O resultado, conquistado no estádio Rodrigo Paz Delgado, mantém o Rubro-Negro na terceira posição do grupo, com quatro pontos.

Para mais detalhes sobre a partida e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: