Flamengo goleia Maricá e conquista a Taça Guanabara

O Flamengo confirmou o favoritismo e conquistou o título da Taça Guanabara neste sábado, ao golear o Maricá por 5 a 0 no Maracanã. A partida, válida pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca, viu o Rubro-Negro dominar completamente as ações, garantindo a vitória e o troféu com gols de Gerson, Léo Ortiz, Arrascaeta, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves.

