Flamengo goleia Portuguesa-RJ e assume a liderança do Carioca

Em uma demonstração de força e superioridade, o Flamengo goleou a Portuguesa-RJ por 5 a 0 nesta quarta-feira (05.02), no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. Com o resultado expressivo, o rubro-negro chegou aos 13 pontos e assumiu a liderança provisória do Campeonato Carioca. A Portuguesa, por outro lado, permanece com seis pontos, na penúltima colocação.

