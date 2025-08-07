Flamengo, Palmeiras, Inter e São Paulo; são eliminados da Copa do Brasil A Copa do Brasil viveu uma noite eletrizante nesta quarta-feira, marcada pela queda surpreendente de quatro dos mais tradicionais clubes...

A Copa do Brasil viveu uma noite eletrizante nesta quarta-feira, marcada pela queda surpreendente de quatro dos mais tradicionais clubes do futebol brasileiro. Flamengo, Palmeiras, Internacional e São Paulo deram adeus à competição, cedendo espaço para Atlético-MG, Corinthians, Fluminense e Athletico-PR avançarem às quartas de final em confrontos repletos de emoção e reviravoltas.

