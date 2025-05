Flamengo tropeça diante do Central Córdoba e se complica na Libertadores Em uma noite de pouca inspiração, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o Central Córdoba, em partida disputada no Estádio Único Madre de...

Em uma noite de pouca inspiração, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o Central Córdoba, em partida disputada no Estádio Único Madre de Ciudades, na Argentina, válida pela quarta rodada do Grupo C da Copa Libertadores. O resultado prolonga o jejum de vitórias do Rubro-Negro na competição e acende o sinal de alerta para a sequência do torneio.

