Flamengo vence Barcelona nos pênaltis e é bicampeão da Copa Intercontinental Sub-20
O Club de Regatas do Flamengo sagrou-se bicampeão da Copa Intercontinental Sub-20 neste sábado (23.08), em uma emocionante final disputada no Estádio do Maracanã. Em um duelo eletrizante contra o Barcelona, o Rubro-Negro prevaleceu na disputa por pênaltis por 6 a 5, após um empate de 2 a 2 no tempo regulamentar.
