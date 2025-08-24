Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Flamengo vence Barcelona nos pênaltis e é bicampeão da Copa Intercontinental Sub-20

O Club de Regatas do Flamengo sagrou-se bicampeão da Copa Intercontinental Sub-20 neste sábado (23.08), em uma emocionante final disputada...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Club de Regatas do Flamengo sagrou-se bicampeão da Copa Intercontinental Sub-20 neste sábado (23.08), em uma emocionante final disputada no Estádio do Maracanã. Em um duelo eletrizante contra o Barcelona, o Rubro-Negro prevaleceu na disputa por pênaltis por 6 a 5, após um empate de 2 a 2 no tempo regulamentar.

Não perca a chance de saber todos os detalhes dessa emocionante final, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.