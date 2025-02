Flamengo vence clássico turbulento contra o Botafogo e assume liderança do Carioca Em um clássico marcado por tensão e disputa acirrada no Maracanã, o Flamengo derrotou o Botafogo por 1 a 0 nesta quarta-feira (14),...

Em um clássico marcado por tensão e disputa acirrada no Maracanã, o Flamengo derrotou o Botafogo por 1 a 0 nesta quarta-feira (14), pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O gol solitário de Léo Ortiz garantiu ao Rubro-Negro a liderança isolada da competição – agora com 17 pontos – e estendeu sua invencibilidade para seis jogos (cinco vitórias e um empate). O Botafogo segue estacionado na sexta posição, com 12 pontos e fora da zona de classificação para as semifinais.

