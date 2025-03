Momento MT |Do R7

Flamengo vence Fluminense e abre vantagem na final do Carioca

O Flamengo largou na frente na disputa pelo título do Campeonato Carioca ao vencer o Fluminense por 2 a 1, nesta quarta-feira (12.03), no Maracanã, no primeiro jogo da final. Wesley e Juninho marcaram para o Rubro-Negro, enquanto Keno descontou para o Tricolor.

