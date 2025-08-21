Logo R7.com
Flamengo vence Internacional no Beira-Rio e avança às quartas da Libertadores

O Flamengo garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa Libertadores ao superar o Internacional por 2 a 0, em partida disputada na...

Momento MT|Do R7

O Flamengo garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa Libertadores ao superar o Internacional por 2 a 0, em partida disputada na noite desta quarta-feira (20) no Beira-Rio. Com o triunfo fora de casa, o rubro-negro carioca enfrentará agora o tetracampeão Estudiantes, da Argentina, em confrontos previstos para setembro, com o jogo de ida no Rio de Janeiro e a volta em La Plata.

