Flamengo vence Internacional no Beira-Rio e avança às quartas da Libertadores
O Flamengo garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa Libertadores ao superar o Internacional por 2 a 0, em partida disputada na...
O Flamengo garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa Libertadores ao superar o Internacional por 2 a 0, em partida disputada na noite desta quarta-feira (20) no Beira-Rio. Com o triunfo fora de casa, o rubro-negro carioca enfrentará agora o tetracampeão Estudiantes, da Argentina, em confrontos previstos para setembro, com o jogo de ida no Rio de Janeiro e a volta em La Plata.
