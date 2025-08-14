Logo R7.com
Flamengo vence Internacional no Maracanã e conquista vantagem na Libertadores

Em um confronto eletrizante pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o Flamengo deu um passo importante rumo à classificação ao...

Em um confronto eletrizante pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o Flamengo deu um passo importante rumo à classificação ao derrotar o Internacional por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (13.08), no Maracanã. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Bruno Henrique, ainda no primeiro tempo.

