Flamengo vence LDU no Maracanã e assume a vice-liderança do Grupo C na Libertadores Em uma noite decisiva pela Conmebol Libertadores no Maracanã, o Flamengo fez valer o fator casa e derrotou a LDU por 2 a 0, em partida...

