Flamengo vence o Bahia no Maracanã e assume a liderança do Brasileirão O Flamengo fez valer o fator casa e derrotou o Bahia por 1 a 0, neste sábado (10.05), no Maracanã, em partida válida pela oitava rodada...

O Flamengo fez valer o fator casa e derrotou o Bahia por 1 a 0, neste sábado (10.05), no Maracanã, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o rubro-negro carioca chegou aos 17 pontos e assumiu a liderança da competição, aguardando o resultado do jogo do Palmeiras para confirmar a posição ao final da rodada. O gol da vitória foi marcado por Arrascaeta, logo no início do primeiro tempo.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: