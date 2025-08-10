Flamengo vence o Mirassol no Maracanã e mantém liderança do Brasileirão
O Flamengo confirmou a boa fase e segue no topo do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, no Maracanã, o Rubro-Negro derrotou o Mirassol por 2 a 1 pela 19ª rodada. Léo Pereira, de cabeça, abriu o caminho da vitória, e Plata ampliou no segundo tempo após passe de Arrascaeta. Gabriel descontou para os paulistas e manteve o duelo aberto até o apito final.
