Flamengo vence reservas do Inter fora de casa e dispara na liderança Em uma demonstração de força e eficiência, o Flamengo superou o Internacional por 3 a 1 neste domingo, no Beira-Rio, em partida válida...

Em uma demonstração de força e eficiência, o Flamengo superou o Internacional por 3 a 1 neste domingo, no Beira-Rio, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. A vitória consolidou a posição dos rubro-negros na ponta da tabela, que agora somam 43 pontos, ampliando a distância para os demais concorrentes. Por outro lado, o Colorado jogou com um time reserva, preservando os titulares para a segunda partida do mata-mata da Libertadores, contra o Flamengo na próxima quarta-feira.

Leia Mais em Momento MT: