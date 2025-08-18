Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Flamengo vence reservas do Inter fora de casa e dispara na liderança

Em uma demonstração de força e eficiência, o Flamengo superou o Internacional por 3 a 1 neste domingo, no Beira-Rio, em partida válida...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Em uma demonstração de força e eficiência, o Flamengo superou o Internacional por 3 a 1 neste domingo, no Beira-Rio, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. A vitória consolidou a posição dos rubro-negros na ponta da tabela, que agora somam 43 pontos, ampliando a distância para os demais concorrentes. Por outro lado, o Colorado jogou com um time reserva, preservando os titulares para a segunda partida do mata-mata da Libertadores, contra o Flamengo na próxima quarta-feira.

Para mais detalhes sobre essa vitória impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.