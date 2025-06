Flamengo vira para cima do Chelsea e assume a liderança isolada do Grupo D no Mundial de Clubes Em uma exibição de garra e eficiência, o Flamengo conquistou uma importante vitória de virada sobre o Chelsea-ING por 3 a 1, nesta...

Momento MT|Do R7 20/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 20/06/2025 - 20h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share