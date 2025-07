Flamengo vira sobre o Bragantino e mantém caça à liderança do Brasileirão O Flamengo demonstrou resiliência e poder de reação ao vencer o Red Bull Bragantino de virada por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio...

O Flamengo demonstrou resiliência e poder de reação ao vencer o Red Bull Bragantino de virada por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A partida, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi crucial para as pretensões rubro-negras na competição, mantendo o time na cola do líder.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

