Flávia Alessandra e Otaviano se emocionam em renovação de votos: ‘É a sexta vez’

Flávia Alessandra e Otaviano Costa renovaram os votos de casamento pela sexta vez, desta vez em uma cerimônia reservada na Capadócia, na Turquia. O momento, celebrado na quarta-feira (30), foi compartilhado com os seguidores na quinta (31), com declarações apaixonadas. “Nosso amor é feito de movimento e de presença. É a sexta vez que ele me pede em casamento! Cada pedido marca um novo capítulo… Te amo, my love!”, escreveu Flávia, em post conjunto com Otaviano.

