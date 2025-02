Flávia anuncia ordem de serviço para obras de acesso ao Parque Tecnológico Na edição de hoje do ‘Sextou’, a prefeita Flávia visitou a primeira escola estadual técnica de Mato Grosso, no Parque do Lago, e em... Momento MT|Do R7 17/01/2025 - 21h07 (Atualizado em 17/01/2025 - 21h07 ) twitter

Na edição de hoje do ‘Sextou’, a prefeita Flávia visitou a primeira escola estadual técnica de Mato Grosso, no Parque do Lago, e em seguida, foi ao Parque Tecnológico, acompanhar andamento das obras e firmar novas parcerias. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), anunciou hoje (17), durante visita às obras do Parque Tecnológico, na região do Chapéu do Sol, que vai dar a ordem de serviço para realização das obras complementares de acesso ao novo espaço. Há mais de um ano, o Estado reduziu o ritmo das obras, por falta do cumprimento da contrapartida do Município.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

