Flávia e Tião apresentam balanço dos primeiros seis meses de gestão, nesta segunda (21)

Momento MT

Nessa segunda-feira, dia 21, a Prefeitura de Várzea Grande apresenta o balanço completo dos seis meses de atual gestão à frente do Executivo Municipal. Após receberem uma prefeitura com mais de R$ 144 milhões em dívidas e enfrentarem boicotes em diversas pastas, especialmente no Departamento de Água e Esgoto (DAE), a prefeita Flávia Moretti e o vice-prefeito, Tião da Zaeli – ambos do PL – farão balanço detalhado à imprensa, durante coletiva, na sala de reuniões do Paço Couto Magalhães, às 9h30.

