Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Flávia e Tião entregam novos uniformes para alunos da rede municipal

Entrega iniciada hoje segue cronograma estabelecido pela SMECEL. Os uniformes vão contemplar os 33 mil alunos das 97 unidades da rede...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

Entrega iniciada hoje segue cronograma estabelecido pela SMECEL. Os uniformes vão contemplar os 33 mil alunos das 97 unidades da rede municipal de Ensino

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante entrega!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.