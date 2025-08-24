Flávia e Tião prestigiam Corrida da Marajá neste domingo (24) A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, (PL) e o vice-prefeito de Várzea Grande, Tião da Zaeli (PL), participaram, neste domingo... Momento MT|Do R7 24/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 24/08/2025 - 16h38 ) twitter

Momento MT

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, (PL) e o vice-prefeito de Várzea Grande, Tião da Zaeli (PL), participaram, neste domingo (24.08), da Corrida da Marajá. A largada do evento ocorreu na fábrica de refrigerantes Marajá, na avenida Frei Coimbra (Avenida do Capão Grande). O evento reuniu atletas praticantes do esporte, membros da comunidade, apoiadores e profissionais da indústria.

