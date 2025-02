Flávia Moretti abre Semana Pedagógica com foco na educação de qualidade Prefeita reafirmou seu compromisso em equilibrar as contas sem comprometer o futuro das crianças e a valorização dos profissionais... Momento MT|Do R7 27/01/2025 - 21h06 (Atualizado em 27/01/2025 - 21h06 ) twitter

Prefeita reafirmou seu compromisso em equilibrar as contas sem comprometer o futuro das crianças e a valorização dos profissionais da rede “Se quisermos transformar a cidade, temos que começar pela educação, pois é no futuro que vamos colher nossos frutos”. Com essas palavras, a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), deu início, nesta segunda-feira (27), à Semana Pedagógica 2025, organizada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL/MT). O evento, realizado no auditório da UNIFACC/MT, reúne diretores e coordenadores pedagógicos e segue até quinta-feira, com a participação dos professores da rede municipal ao longo da semana.

