Flávia Moretti acompanha atendimentos na Rede Cegonha e em outras unidades de saúde

Faz parte da rotina da nova gestão acompanhamento in loco dos serviços prestados pelo Município A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), acompanhou os atendimentos nas unidades de saúde do município no Dia Internacional da Mulher (8), comemorado no último sábado. As visitas foram acompanhadas pela secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon Maia.

