Flávia Moretti anuncia retorno do adicional de periculosidade para Guardas Municipais

Com a iniciativa, a prefeita coloca fim a uma série de ações judiciais – até então necessária – para que os GMs tivessem acesso a um direito que havia sido retirado A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL) anunciou que está enviando para Câmara de Vereadores, em caráter de urgência, projeto de lei complementar que restitui o adicional de periculosidade de 30% aos Guardas Municipais. O presente, como ela definiu, integrou as comemorações pelos 25 anos da Guarda Municipal, festejado nesta segunda-feira (24), na base da corporação no Paço Municipal.

Saiba mais sobre essa importante decisão e suas implicações no site do nosso parceiro Momento MT.

