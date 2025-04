Flávia Moretti destaca avanços e prestação de contas dos primeiros 100 dias à frente da Prefeitura de Várzea Grande

A nova gestão de Várzea Grande já quitou 43% da dívida herdada de R$ 144 milhões, priorizando serviços essenciais. Entre as principais ações, destacam-se a implantação do programa Fila Zero na saúde, a ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a retomada da coleta de sangue, a contratação de especialistas e a oferta de novos exames, além da ampliação da UPA do bairro Ipase.

