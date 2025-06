Flávia Moretti empossa conselheiros fiscais de Várzea Grande A auditora do Município, Adriana Schlitter, é a presidente com mandato de um ano, podendo ser reconduzida mais uma vez pelo mesmo período... Momento MT|Do R7 25/06/2025 - 20h57 (Atualizado em 25/06/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A auditora do Município, Adriana Schlitter, é a presidente com mandato de um ano, podendo ser reconduzida mais uma vez pelo mesmo período. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), empossou os novos conselheiros municipais de recursos fiscais do município na tarde desta quarta-feira (25). A solenidade de posse ocorreu no Paço Municipal.

Para mais detalhes sobre a posse e a importância do Conselho Fiscal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

PF apreende drogas e gasolina em ação no Amazonas

Polícia Civil prende suspeitos de furto a construtora em Cuiabá

Inscrições para a seleção da Banda Oficial do Cantarte 2025 foram prorrogadas até 29 de junho