Flávia Moretti já quitou mais de 41% das dívidas herdadas da gestão passada De mais de R$ 144 milhões, R$ 60 milhões estão pagos junto aos fornecedores, um esforço para manter os serviços à população. Além dos... Momento MT|Do R7 14/03/2025 - 00h05 (Atualizado em 14/03/2025 - 00h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De mais de R$ 144 milhões, R$ 60 milhões estão pagos junto aos fornecedores, um esforço para manter os serviços à população. Além dos pagamentos de débitos, a atual gestão contabiliza uma série de avanços, especialmente na saúde, com ampliação de leitos de atendimento no PS e na UPA Ipase. A prefeita por Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), declarou, durante entrevista ao Conexão Poder, do site Repórter MT, na tarde de hoje (13), que já pagou R$ 60 milhões em dívidas deixadas pela gestão anterior com fornecedores do município. Segundo Moretti, ela assumiu o comando do Paço Municipal com dívida de R$ 144 milhões.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT:

Forças de segurança realizam coletiva sobre investigações e prisões de envolvidos no assassinato de adolescente grávida

Prefeita e secretária de Saúde de Várzea Grande recebem diretoria do CRM-MT

PF extradita cidadão britânico investigado por tráfico de drogas na Inglaterra