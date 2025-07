Flavia Moretti participa da 1ª edição da Corrida Top VG Com a prova de rua, Várzea Grande entra, de forma inédita, para o calendário estadual de corridas Nesse último final de semana, foi... Momento MT|Do R7 21/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 21/07/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Com a prova de rua, Várzea Grande entra, de forma inédita, para o calendário estadual de corridas. Nesse último final de semana, foi realizada em Várzea Grande, a primeira edição da Corrida Top VG 2025 e a Top VG Kids, que contou com a participação da prefeita Flávia Moretti (PL), e reuniu aproximadamente 2 mil corredores, entre crianças, adolescente e adultos. A categoria Kids, realizada na tarde de sábado (19), e contou com mais de 280 crianças de 2 a 13 anos. Já no domingo (20), foi a vez dos adultos competirem na prova de rua no período matutino. A corrida ocorreu na Avenida João de Deus Bulhões, no Distrito da Passagem da Conceição.

Para mais detalhes sobre este evento esportivo que movimentou Várzea Grande, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

PF realiza fiscalização de empresas de segurança privada em Paranaguá

Balanço do semestre: aprovada regulamentação da vistoria em imóveis alugados

Balanço do semestre: aprovada Política Nacional de Enfrentamento à Infecção pelo HPV