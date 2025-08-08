Flávia Moretti sanciona lei e nova maternidade de Várzea Grande está prestes a sair do papel A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), sancionou a lei municipal n° 5425/2025, que dispõe da doação de um terreno particular... Momento MT|Do R7 08/08/2025 - 17h59 (Atualizado em 08/08/2025 - 17h59 ) twitter

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), sancionou a lei municipal n° 5425/2025, que dispõe da doação de um terreno particular com mais de 33 mil metros quadrados na região do Chapéu do Sol, onde será construída a nova e moderna maternidade municipal. A lei é do Poder Executivo e foi aprovada pelos vereadores, na manhã desta sexta-feira (08.08), durante sessão extraordinária na Câmara dos Vereadores, com 22 votos favoráveis.

