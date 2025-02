Flávia Moretti se reúne com deputado federal Emanuelzinho e pede apoio para Várzea Grande Vice-líder do governo federal se comprometeu a abrir as portas do governo federal e ir em busca de recursos A prefeita de Várzea Grande... Momento MT|Do R7 13/02/2025 - 22h25 (Atualizado em 13/02/2025 - 22h25 ) twitter

Vice-líder do governo federal se comprometeu a abrir as portas do governo federal e ir em busca de recursos A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), se reuniu em Brasília, hoje (13), com o deputado federal, e vice-líder do governo federal, Emanuelzinho (MDB). Foi uma oportunidade de falar sobre as demandas do Município e tratar de recursos, via emendas, para obras estruturantes e necessárias.

